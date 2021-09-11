Подробиці вбивства на Миргородщині, де чоловік зарубав і намагався спалити дружину

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 256

Жінка була переконана, що чоловік її не скривдить

9 вересня в ефірі «Надзвичайних новин» вийшов сюжет з подробицями вбивства на Миргородщині, де чоловік зарубав і намагався спалити дружину.

Понад 40 років спільного життя завершилися жорстокою розправою. На Полтавщині сусіди збіглися гасити пожежу у будинку літнього подружжя. Та зайти на подвір’я ніхто не наважився. Бо перед хатою стояв господар, який запевняв: нічого надзвичайного не сталося. При цьому його дружина лежала під парканом з розрубаною головою.

Її попереджали, щоб остерігалась власного чоловіка. Бо ж пенсіонер останнім часом дуже дивно поводився. Та жінка запевняла: її він точно не образить.