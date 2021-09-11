Бешкетник, кібервійна та Бріджит Джонс: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Ліз Пічон «Чудовий світ Тома Гейтса»
Хто сказав, що читання має наганяти тяжкі хмари роздумів? Ця неймовірно смішна й харизматична книга говорить до підлітків їхньою мовою. Це щоденник доброго, але трохи бешкетного хлопця Тома, який забуває виконувати домашку, свариться з сестрою та мріє створити свій рок-гурт. Книга вчить ставитися до негараздів із гумором і неабияк підносить настрій кожному, хто її читає.
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Энди Бриггс «CTRL + S»
Реальності більше немає. Є СПЕЙС – альфа і омега світу майбутнього. Досить тільки надіти спеціальний шолом – і у твоїй голові виникає віртуальне життя. Тут ти можеш випробувати будь-які емоції: радість, захват, щастя, страх і навіть смерть. Почуття «викачують» з живих людей і продають на чорному ринку заможним любителям гострих відчуттів. Тео не здогадувався, що його мати Елла була однією з тих, хто почав боротьбу з цим бізнесом. І тепер вона у руках кіберзлочинців. Тому Тео та його друзі вплутуються в справжню віртуальну війну…
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Гелен Філдінг «Бріджит Джонс. На межі здорового глузду»
Це продовження легендарного «Щоденника», до якого мила та кумедна Бріджит записувала всі свої радощі та біди.
І ось, нарешті, Бріджит знайшла собі пару – чоловіка мрії, перспективного красеня-адвоката Марка Дарсі. Та виявилося, що будувати стосунки зовсім не просто. Дівчина постійно намагається встановити внутрішню рівновагу, балансує між роботою, авантюрами своєї матусі та ремонтом квартири, зависає з друзями та, хоч би що, не втрачає оптимізму та вірить у справжнє кохання.