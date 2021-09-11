Бешкетник, кібервійна та Бріджит Джонс: що новенького почитати кременчужанам

Гелен Філдінг «Бріджит Джонс. На межі здорового глузду»

Це продовження легендарного «Щоденника», до якого мила та кумедна Бріджит записувала всі свої радощі та біди.

І ось, нарешті, Бріджит знайшла собі пару – чоловіка мрії, перспективного красеня-адвоката Марка Дарсі. Та виявилося, що будувати стосунки зовсім не просто. Дівчина постійно намагається встановити внутрішню рівновагу, балансує між роботою, авантюрами своєї матусі та ремонтом квартири, зависає з друзями та, хоч би що, не втрачає оптимізму та вірить у справжнє кохання.