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Бешкетник, кібервійна та Бріджит Джонс: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 112

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

Ліз Пічон «Чудовий світ Тома Гейтса»

Хто сказав, що читання має наганяти тяжкі хмари роздумів? Ця неймовірно смішна й харизматична книга говорить до підлітків їхньою мовою. Це щоденник доброго, але трохи бешкетного хлопця Тома, який забуває виконувати домашку, свариться з сестрою та мріє створити свій рок-гурт. Книга вчить ставитися до негараздів із гумором і неабияк підносить настрій кожному, хто її читає.

Энди Бриггс «CTRL + S»

Реальності більше немає. Є СПЕЙС – альфа і омега світу майбутнього. Досить тільки надіти спеціальний шолом – і у твоїй голові виникає віртуальне життя. Тут ти можеш випробувати будь-які емоції: радість, захват, щастя, страх і навіть смерть. Почуття «викачують» з живих людей і продають на чорному ринку заможним любителям гострих відчуттів. Тео не здогадувався, що його мати Елла була однією з тих, хто почав боротьбу з цим бізнесом. І тепер вона у руках кіберзлочинців. Тому Тео та його друзі вплутуються в справжню віртуальну війну…

Гелен Філдінг «Бріджит Джонс. На межі здорового глузду»

Це продовження легендарного «Щоденника», до якого мила та кумедна Бріджит записувала всі свої радощі та біди.

І ось, нарешті, Бріджит знайшла собі пару – чоловіка мрії, перспективного красеня-адвоката Марка Дарсі. Та виявилося, що будувати стосунки зовсім не просто. Дівчина постійно намагається встановити внутрішню рівновагу, балансує між роботою, авантюрами своєї матусі та ремонтом квартири, зависає з друзями та, хоч би що, не втрачає оптимізму та вірить у справжнє кохання.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: книги библиотека обзор
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