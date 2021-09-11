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Надзвичайні новини

На Полтавщині розшукують пенсіонера: знайшли лише його авто

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 

Якщо щось знаєте - зателефонуйте до поліції

На Полтавщині розшукують 68-річного Михайла Передерія, мешканця села Соколовщина, Полтавського району.

Як повідомили у пресслужбі поліції, пенсіонер 8 вересня, близько 13.00, поїхав на ВАЗ-2101 в село Лютенські Будища Полтавського району і зник. Його ВАЗ знайшли за 5 км від села. Місце перебування самого чоловіка невідоме.

Прикмети: середньої статури, волосся коротке, очі карі.

Був одягнений у сині брюки, червону сорочку з коротким рукавом, камуфляжну куртка.

Якщо вам відома якась інформація про чоловіка - повідомите до відділенням №4 (м.Зіньків) Полтавського районного управління поліції за телефонами: 0957438880 або 102.  

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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