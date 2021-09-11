На Полтавщині розшукують пенсіонера: знайшли лише його авто

На Полтавщині розшукують 68-річного Михайла Передерія, мешканця села Соколовщина, Полтавського району.
Як повідомили у пресслужбі поліції, пенсіонер 8 вересня, близько 13.00, поїхав на ВАЗ-2101 в село Лютенські Будища Полтавського району і зник. Його ВАЗ знайшли за 5 км від села. Місце перебування самого чоловіка невідоме.
Прикмети: середньої статури, волосся коротке, очі карі.
Був одягнений у сині брюки, червону сорочку з коротким рукавом, камуфляжну куртка.
Якщо вам відома якась інформація про чоловіка - повідомите до відділенням №4 (м.Зіньків) Полтавського районного управління поліції за телефонами: 0957438880 або 102.