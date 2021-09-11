Вода в нормі: кременчужанам рекомендують купатися на Сухому Кагамлику

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 299

Купатися на Центральному пляж не радять, бо вода там не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, на відміну від Сухого Кагамлика, де стан води у межах норми. Про це повідомляє Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Тож за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 10 вересня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води є наступними:

р. Дніпро, Центральний пляж – початок пляжу 70 000, кінець пляжу 24 000 (допустиме значення – 10 000);

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», індекс ЛКП* - початок пляжу 1 300, кінець пляжу 2 300 (допустиме значення – 5 000).

*Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.