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Кременчук

Вода в нормі: кременчужанам рекомендують купатися на Сухому Кагамлику

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 299

 

А от Дніпро на Центральному пляжі не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам

Купатися на Центральному пляж не радять, бо вода там не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, на відміну від Сухого Кагамлика, де стан води у межах норми. Про це повідомляє Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Тож за результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 10 вересня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води є наступними:  

  • р. Дніпро, Центральний пляж – початок пляжу 70 000, кінець пляжу 24 000 (допустиме значення – 10 000);
  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», індекс ЛКП* - початок пляжу 1 300, кінець пляжу 2 300 (допустиме значення – 5 000).

*Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Днепр Сухий Кагамлик пляж загрязненность купание
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