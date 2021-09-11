Двоє курсантів з Кременчуччини взяли участь у параді до Дня Незалежності

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30 річницю Дня Незалежності України відсвяткували грандіозним військовим парадом у центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшли 36 парадних розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів, понад 75 літальних апаратів та понад 400 одиниць озброєння і техніки. Після завершення офіційних подій Хрещатиком пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники російсько-української війни та волонтери.

Участь у параді взяли й двоє курсантів із Кременчуччини: кременчужанин Дмитро й Антон із Кам’яних Потоків. Хлопці - курсанти академії СБУ. «Телеграф» поспілкувався з Дмитром, який поділився враженнями від параду, підготовки, а також доцільності проведення військового параду. Худорлявий 20-річний парубок із чудовою усмішкою, своє обличчя не засвічує, адже навчається на військового, який працюватиме тихо й ефективно. Майбутній співробітник Служби безпеки України вперше взяв участь у параді й мріє служити Батьківщині.





«Тренувалися по 6 годин щодня»

Підготовка до параду тривала близько 2,5 місяця. Тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур фінальні тренування проводили на злітній смузі ДТ «Антонов».

Дмитро розповів, що їхня «коробка» відточувала кожен крок на плацу президентського полку, 101 бригади, а згодом - на злітній смузі «Антонова».

- Які вимоги до кандидатів, що беруть участь у параді?

- Головне - бути вище, добре марширувати, бути витривалим та підтягнутим.

- Чи впливають оцінки?

- Головне, щоб не було догани та не бути двієчником.

- Скільки тривали тренування?

- Дуже важкі були тренування. Починали о 6 годині, іноді о 5 годині ранку й тренувалися до обіду щодня, крім вихідних. Було важко, деякі навіть непритомніли.

«Путін - х***о!»: На репетиції параду військові виконали пісню про президента РФ

Під час репетиції параду до Дня Незалежності на Хрещатику 20 серпня військові виконали відому фанатську кричалку про президента Російської Федерації «Путін – х***о!». Те ж саме відбулося і на попередній репетиції 18 серпня. Ініціаторами стали українські десантники.

- На тренуваннях військові заряджали «Слава Україні!» та «Путін - х***о!». Ви заряджали?

- Ми лише кричали «Слава Україні!», але без продовження. Ідея була Десантно-штурмових військ, вони так захотіли, й не думаю, що хтось був проти – людям подобалося. Ми кричали «Слава Україні!», але не більше.



Військовий з Америки звернувся українською

- Ти вперше брав участь у параді? Які враження?

- У параді вперше брав участь. Дуже сильно підбадьорюють люди. Коли ти починаєш йти, то вони скандують гасла, аплодують, це дуже підтримує. Це дає високий емоційний підйом.

- На твою думку чи потрібні військові паради?

- Так, потрібні, але не щороку. Наприклад, як зараз, на 30-річчя Незалежності України, наступний через 5-10 років. У цьому немає високої необхідності, йде велика витрата коштів. Проте у військовий період, який у нас зараз, можливо, військові паради потрібні для емоційного підйому. Якщо буде мирний час, то краще у ювілейні дати.

У параді взяли участь представники військових підрозділів країн-партнерів України. Коли Дмитро тренувався в одній із заключних репетицій, до нього підійшов американець і звернувся чистою українською мовою:

- У тебе верхній ґудзик розстебнутий.

Як з'ясувалося, військовий із США – етнічний українець, його батьки у 90-х емігрували до Америки.