Перчатки, коні, форма та документи: у музеї Кременчука представили унікальну виставку до дня фізичної культури та спорту

До дня фізичної культури та спорту у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку про досягнення наших спортсменів.
У фондах музею зберігаються експонати різних періодів пов'язаних зі спортом, проте сьогодні до уваги кременчужан представили виставку пов'язану із розвитком спорту в період незалежності.
Завідувачка експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай розповіла про імена кременчужан, які відомі як на українських, так і європейських та світових аренах.
На виставці представлений спортивний туризм, легка атлетика, бокс, настільний теніс, художня гімнастика, футбол, мотобол, кінний спорт.
У Кременчуці свого часу був створений клуб бігу. Він у 80-х роках дав основу для зародження кременчуцьких марафонів, які згодом базувалися у військовому ліцеї. На виставці представлені дві форми, одна з яких художньої гімнастки Світлани Рудалової, а також її нагороди за 2 місце на XIX міжнародному турнірі у Любляні 2006 року.
Кременчужани можуть побачити грамоту яка засвідчує рекорд України, коли наші спортсмени у 2011 році здійснили сходження на Ельбрус.
Серед представлених експонатів є нашивки, які розробляв легендарний велотурист-одиночка Анатолій Бакуменко. Він об'їхав на своєму велосипеді майже всю Євразії, навіть за рік до смерті подорожував Дніпром.