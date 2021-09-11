Перчатки, коні, форма та документи: у музеї Кременчука представили унікальну виставку до дня фізичної культури та спорту

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Запрошуємо кременчужан на виставку, яка триватиме до 21 вересня





































Фото: Артем Коваленко

До дня фізичної культури та спорту у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили тематичну виставку про досягнення наших спортсменів.

У фондах музею зберігаються експонати різних періодів пов'язаних зі спортом, проте сьогодні до уваги кременчужан представили виставку пов'язану із розвитком спорту в період незалежності.

Завідувачка експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай розповіла про імена кременчужан, які відомі як на українських, так і європейських та світових аренах.

- Виставка пов'язана із незалежністю України, тому ми прослідковуємо на прикладі деяких видів спорту наші досягнення - вершини кременчуцьких спортсменів, - зауважила Вікторія Ширай.

На виставці представлений спортивний туризм, легка атлетика, бокс, настільний теніс, художня гімнастика, футбол, мотобол, кінний спорт.

У Кременчуці свого часу був створений клуб бігу. Він у 80-х роках дав основу для зародження кременчуцьких марафонів, які згодом базувалися у військовому ліцеї. На виставці представлені дві форми, одна з яких художньої гімнастки Світлани Рудалової, а також її нагороди за 2 місце на XIX міжнародному турнірі у Любляні 2006 року.

Кременчужани можуть побачити грамоту яка засвідчує рекорд України, коли наші спортсмени у 2011 році здійснили сходження на Ельбрус.

Серед представлених експонатів є нашивки, які розробляв легендарний велотурист-одиночка Анатолій Бакуменко. Він об'їхав на своєму велосипеді майже всю Євразії, навіть за рік до смерті подорожував Дніпром.

Виставка триватиме до 21 вересня. Запрошуємо усіх кременчужан поринути у вирій спорту, а спортсменам - долучитися до поповнення фондів й надати свої особисті речі, світлини, дипломи й поділитися історіями успіху.