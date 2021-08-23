На параді до Дня Незалежності долучаться військові та техніка з Кременчука

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 697

Завтра, 24 серпня, у Києві відбудеться парад до 30 річниці Дня Незалежності України. На Хрещатику та Майдані Незалежності відбудеться урочистий концерт та парад військ – із прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів. У ньому візьмуть участь близько 5 тисяч військовослужбовців. Більшість - учасники бойових дій. При цьому частина розрахунків крокуватиме у парадних одностроях. На грудях багатьох учасників − відомчі й державні нагороди, отримані за відвагу в боях із російським агресором.

У 30-ту річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів - уперше не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо.

Цікаво, що в вперше у параді візьмуть учать кінологи зі своїми чотириламими побратимами.

Також над небом столиці продемонструють повітряний захист України.

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» братиме участь у параді до Дня незалежності України. «Мрія» пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства «Ан» – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Відео з репетиції параду в столиці України

Випускники Кременчуцького військового ліцею, «кременчуцькі дракони» та катер «Кременчук»

Участь у параді візьмуть військові та техніка з Кременчука. Випускники Кременчуцького військового ліцею візьмуть участь у параді. Про це повідомив голова ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО», ексначальник військового ліцею Володимир Поляков.

На фото праворуч капітан Іван Федорашко в прапороносній групі Військової академії м. Одеса. А також беруть участь: майор Сергій Волинський - заступник командира батальйону окремої бригади морської піхоти - колона бойових машин. Старший лейтенант Богдан Головаш - командир МБАК «Бердянськ» корабельна група на Дніпрі.

«Кременчуцькі дракони» з військової частини А-1546 разом зі своєю технікою візьмуть участь у параді.

Також у Києві представлять виставку військової техніки та озброєння на Михайлівській площі, й урочисте проходження катерів на річці Дніпро. Зокрема, участь прийматиме катер «Фаворит-Кременчук» (на фото), що знаходиться в оперативному розрахунку Кременчука на базі 2 ДПРЗ (Кременчук) ГУ ДСНС України у Полтавській області.