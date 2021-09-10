В Кременчуці зареєстрували 6 випадків COVID-19

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Сьогодні, 10 вересня, в Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли три жінки віком від 26 до 54 років та троє чоловіків віком від 26 до 50 років. Із них п'ятеро перебувають на амбулаторному лікуванні, а одного - ушпиталили.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 25 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужали восьмеро.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 9 567 випадків хвороби: одужали 9 211, померло 275.