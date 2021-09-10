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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині мотоцикліст в'їхав в «лайновоз»

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 234

 

19-річного водія двоколісного транспорту з травмами доставили до лікарні

9 вересня близько 16.20 на вулиці Дзержинського у Гадячі молоцикліст на «Яві» врізався в «лайновоз» ЗІЛ, за кермом якого їхав 62-річний водій.

За інформацією Миргородського районного відділу поліції, у результаті ДТП 19-річного водія двоколісного транспорту з травмами доставили до лікарні.

За даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП Гадяч
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