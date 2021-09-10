Україна перейде в «‎жовту» зону тільки через тиждень після схвалення Урядом відповідного рішення

Минулого тижня рішення вже узгодили з усіма центральними органами виконавчої влади, тепер справа за Кабміном
Україна зможе перейти до «жовтої» зони епіднебезпеки після того, як уряд внесе зміни до постанови про адаптивний карантин. Однак після схвалення Кабміном пройде ще сім днів. Про це 10 вересня, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна 24».
За словами пана Ляшка, після цього будуть всі підстави національної комісії з ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України «жовтий» рівень епіднебезпеки. А «червоний» рівень буде встановлюватися для конкретних областей.