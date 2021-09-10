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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Україна перейде в «‎жовту» зону тільки через тиждень після схвалення Урядом відповідного рішення

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 261

 

Минулого тижня рішення вже узгодили з усіма центральними органами виконавчої влади, тепер справа за Кабміном

Україна зможе перейти до «жовтої» зони епіднебезпеки після того, як уряд внесе зміни до постанови про адаптивний карантин. Однак після схвалення Кабміном пройде ще сім днів. Про це 10 вересня, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі каналу «Україна 24».

- Прийнято рішення, що жовтий рівень епідемічної небезпеки ми введемо після того, як запропоновані Міністерством охорони здоров'я зміни будуть схвалені на уряді. За цей тиждень, ми пройшли узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади та відпрацьовуємо юридичні правки з Мін'юстом. Як тільки буде їх висновок, ми будемо просити прем'єр-міністра скликати позачерговий Кабінет міністрів, де розглянемо питання про внесення змін до постанови про адаптивний карантин. Після цього воно набуде чинності через 7 днів, як його схвалить уряд, - розповів він.

За словами пана Ляшка, після цього будуть всі підстави національної комісії з ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України «жовтий» рівень епіднебезпеки. А «червоний» рівень буде встановлюватися для конкретних областей.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: карантин
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