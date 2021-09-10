Де відключатимуть світло 11 вересня: адреси

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 11 вересня в Кременчуці подекуди відключатимуть електроенергію. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. Ціолковського;
- вул. Харківська;
- вул. Автозаводська;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Новоіванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Новоіванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний;
- пров. Петрівський;
- туп. Сонячний;
- туп. Канєвський.