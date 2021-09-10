Де відключатимуть світло 11 вересня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 507

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 11 вересня в Кременчуці подекуди відключатимуть електроенергію. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: