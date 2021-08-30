Банду карлівських розбійників судитимуть

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 182

Їм загрожує до 15 років тюрми

Поліцейські Полтавщини скерували до суду обвинувальний акт відносно банди, яка здійснила ряд розбійних нападів та крадіжок на території області (ч.4 ст.187 (Розбій) та ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України).

До складу організованої групи входили 8 жителів Карлівської громади, які з листопада 2020 року по січень 2021 року вночі нападали на оселі громадян, катували людей, забирали гроші та інше цінне майно. Загальна сума встановлених збитків становить понад 1 200 000 грн.

Слідчі вже скерували до суду обвинувальний акт відносно організованої групи. У разі доведення вини у суді, їм загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна.