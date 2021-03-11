Подробиці затримання сім'ї розбійників, які грабували та катували людей на Полтавщині

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 350

На початку березня у Карлівці поліція затримала злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на помешкання громадян. 10 березня у програмі «‎Свідок НТН»‎ вийшов сюжет з подробицями справи.









Банда наганяла жаху на кілька населених пунктів, адже будь-якої миті могла увірватися в будинки та познущатися з господарів. З будинків виносили усе, що мало хоча б якусь цінність. Цікаво, що у складі групи була сім’я: батько та двоє синів, молодшому з яких усього 20 років.





Сусід потерпілих, Юрій, розказав журналістами, що його розбудив собака, що голосно гавкав надворі. Побачивши вибите вікно та почувши підозрілі звуки з подвір’я, він спочатку зателефонував сину потерпілих, а потім увійшов до будинку, де й побачив подружжя фермерів у калюжах крові. Злочинці біли їх по голові, катували аж поки не отримали бажаних грошей.





Мешканці Карлівки вважають, що діяли злочинці не навмання. Зазвичай Олександр та Світлана, які нині знаходяться у Полтавській обласній лікарні, не тримали вдома великих грошей. Але вирішили купити донці квартиру, тож на злочинців чекала чимала здобич.

Наступного дня неподалік від місця злочину правоохоронці знайшли колун, яким було вибито шибку та рукавички.





А вже за 5 днів підозрюваних було затримано. Зараз злочинцям світить до 15 років, адже цей випадок не єдиний – доведено причетність банди до трьох подібних злочинів в регіоні.