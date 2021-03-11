Кременчук, Спорт, Кременчуг

Євгеній Калько з Кременчука завоював срібло на чемпіонаті України URPF

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 146

 

Спортсмен планує весною підкорити ще кілька змагань 

У Києві 6 березня відбувся перший чемпіонат України URPF. Кременчужанин Євгеній Калько представив наше місто та область на змаганнях.


Євгеній Калько змагався в дисципліні станова тяга у ваговій категорії 82,5 кг. Він виборов друге місце, з результатом 280 кг, поступившись лише за рахунок власної ваги.


- До змагань готувався рівно місяць, підвести фізичні кондиції не було змоги, але кількість спортсменів світового рівня мене підбадьорила і я прийняв рішення їхати в столицю та прийняти цей виклик. За весняний сезон ще декілька серйозних змагань де планую розкрити свій потенціал, - поділився спортсмен. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: пауерліфтинг Євгеній Калько
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