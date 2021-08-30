Чому батьки на Полтавщині вимушені сплачувати своїм дітям кошти з відсотками

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 421

На Полтавщині завдяки примусу, чоловіка змусили повернути борг з відсотками. Проте, у цьому випадку подіяли не сила та зухвалість кремезних чолов’яг, а професіоналізм фахівців юстиції та дієвість правових санкцій.

Мешканець Лохвицького району, протягом 7 років несистематично сплачував аліменти та заборгував своїй родині понад 200 тисяч гривень.

Варто зазначити, що цю суму також утворили й 54 тисячі гривень штрафу за несвоєчасне перерахування дитячих коштів. Законодавством передбачено, що у разі прострочення щомісячного платежу, особа має сплатити додаткові кошти від суми боргу. Відтак:

за 1 рік несплати аліментів – 20% ;

за 2 роки – 30%;

за 3 роки – 50%.

Непорозуміння у цій родині було вирішено сплаченим аліментним боргом та штрафом у повному обсязі. Лише після цього постанови державних виконавців Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції припинили свою дію та дозволили батьку користуватися раніше обмеженими правами: вільно подорожувати за межами країни, керувати транспортними засобами, користуватися зброєю та полювати.