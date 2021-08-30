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Чому батьки на Полтавщині вимушені сплачувати своїм дітям кошти з відсотками

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 421

 

Інформує Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 

На Полтавщині завдяки примусу, чоловіка змусили повернути борг з відсотками. Проте, у цьому випадку подіяли не сила та зухвалість кремезних чолов’яг, а професіоналізм фахівців юстиції та дієвість правових санкцій. 

Мешканець Лохвицького району, протягом 7 років несистематично сплачував аліменти та заборгував своїй родині понад 200 тисяч гривень.

За несплату аліментів в Німеччині запроторять до в’язниці на 3 роки, а в Китаї можуть стратити

Варто зазначити, що цю суму також утворили й 54 тисячі гривень штрафу за несвоєчасне перерахування дитячих коштів. Законодавством передбачено, що у разі прострочення щомісячного платежу, особа має сплатити додаткові кошти від суми боргу. Відтак:

  • за 1 рік несплати аліментів – 20% ;
  • за 2 роки – 30%;
  • за 3 роки – 50%.

Непорозуміння у цій родині було вирішено сплаченим аліментним боргом та штрафом у повному обсязі. Лише після цього постанови державних виконавців Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції припинили свою дію та дозволили батьку користуватися раніше обмеженими правами: вільно подорожувати за межами країни, керувати транспортними засобами, користуватися зброєю та полювати.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: аліменти
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