Кременчуцькі копи зупинили водія під наркотиками, який перебував у розшуку

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 359 Коментарів: 1

28 серпня близько 23.00 на вулиці Залізничній копи натрапили на водія під наркотиками, який перебував у розшуку. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Поліціянти зупинили керманича авто Hyundai, який порушив правила дорожнього руху. Спілкуючись з ним, інспектори помітили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Зіниці його очей не реагували на світло, він мав неприродну блідість обличчя, а його поведінка не відповідала ситуації. Тож патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння у присутності двох свідків, проте він відмовився.

Крім того, поліцейські з’ясували, що водій перебуває в активному розшуку через ймовірну причетність до кримінального правопорушення.

Патрульні склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та передали його слідчим.

Загалом за суботу та неділю поліцейські виявили чотирьох п'яних водіїв.