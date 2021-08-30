Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Надзвичайні новини

Кременчуцькі копи зупинили водія під наркотиками, який перебував у розшуку

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 359 Коментарів: 1

 

Загалом за суботу та неділю поліцейські виявили чотирьох п'яних водіїв

28 серпня близько 23.00 на вулиці Залізничній копи натрапили на водія під наркотиками, який перебував у розшуку. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Поліціянти зупинили керманича авто Hyundai, який порушив правила дорожнього руху. Спілкуючись з ним, інспектори помітили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Зіниці його очей не реагували на світло, він мав неприродну блідість обличчя, а його поведінка не відповідала ситуації. Тож патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння у присутності двох свідків, проте він відмовився.

Крім того, поліцейські з’ясували, що водій перебуває в активному розшуку через ймовірну причетність до кримінального правопорушення.

Патрульні склали на громадянина відповідні адміністративні матеріали та передали його слідчим.

Загалом за суботу та неділю поліцейські виявили чотирьох п'яних водіїв.

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель наркотики розыск
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 443
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:57

а как вам авария с синим трухиным? как думаете,поедет он в штаты или возьмут под стражу-аж смешно,да? зеприхильники? брагар-3 на экранах страны. И все молчат....зробили це лайно разом,тепер мовчки сопуть. 


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх