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Спорт, Полтавщина

«Скажені карасі» взяли участь у пентамарафоні на відкритій воді

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

 

В запливі, що проходив у Вознесенську, брали участь 16 спортсменів з різних куточків України

25 серпня у Вознесенську відбулись змагання на відкритій воді на дистанції 50 кілометрів, інформує видання «‎Зміст». В запливі взяли участь полтавці Ігор Негребецький та Михайло Мандрика, які є учасниками клубу «Скажені Карасі».

Усього на річці Південний Буг змагалося 16 спортсменів: 12 чоловіків та 4 жінки.

Полтавці фінішували з такими результатами: Михайло Мандрика проплив дистанцію за 16 год 25 хв 30 с, а  Ігор Негребецький – 16 год 45 хв 26 с.

Переможців визначали серед жінок та чоловіків:

  • Михайло Перепелиця з Києва, з результатом – 12 год 47 хв 47;
  • Ганна Пасічник з Києва, з результатом – 14 год 12 хв 37 с.

Вони отримали сертифікати на 10 тисяч гривень від спонсорів заходу.

Слід зазначити, що дистанція 50 кілометрів є найдовшою з зафіксованих в Україні і внесена в Книгу рекордів.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: «‎Зміст»
Теги: пентамарафон плавання
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