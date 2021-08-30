«Скажені карасі» взяли участь у пентамарафоні на відкритій воді

25 серпня у Вознесенську відбулись змагання на відкритій воді на дистанції 50 кілометрів, інформує видання «Зміст». В запливі взяли участь полтавці Ігор Негребецький та Михайло Мандрика, які є учасниками клубу «Скажені Карасі».
25 серпня у Вознесенську відбулись змагання на відкритій воді на дистанції 50 кілометрів, інформує видання «Зміст». В запливі взяли участь полтавці Ігор Негребецький та Михайло Мандрика, які є учасниками клубу «Скажені Карасі».
Усього на річці Південний Буг змагалося 16 спортсменів: 12 чоловіків та 4 жінки.
Полтавці фінішували з такими результатами: Михайло Мандрика проплив дистанцію за 16 год 25 хв 30 с, а Ігор Негребецький – 16 год 45 хв 26 с.
Переможців визначали серед жінок та чоловіків:
Вони отримали сертифікати на 10 тисяч гривень від спонсорів заходу.
Слід зазначити, що дистанція 50 кілометрів є найдовшою з зафіксованих в Україні і внесена в Книгу рекордів.