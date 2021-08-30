«Скажені карасі» взяли участь у пентамарафоні на відкритій воді

Усього на річці Південний Буг змагалося 16 спортсменів: 12 чоловіків та 4 жінки.

Полтавці фінішували з такими результатами: Михайло Мандрика проплив дистанцію за 16 год 25 хв 30 с, а Ігор Негребецький – 16 год 45 хв 26 с.

Переможців визначали серед жінок та чоловіків:

Михайло Перепелиця з Києва, з результатом – 12 год 47 хв 47;

Ганна Пасічник з Києва, з результатом – 14 год 12 хв 37 с.

Вони отримали сертифікати на 10 тисяч гривень від спонсорів заходу.

Слід зазначити, що дистанція 50 кілометрів є найдовшою з зафіксованих в Україні і внесена в Книгу рекордів.