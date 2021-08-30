На Полтавщині Volkswagen збив двох підлітків

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30 серпня, о 10.00, у Гадячі на вулиці Лохвицькій сталася ДТП.

Як повідомляє пресслужба поліції, 71-річний водій Volkswagen Passat збив двох неповнолітніх пішоходів – 16-річну дівчину та 17-річного хлопця. Їх обох госпіталізували з травмами.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.