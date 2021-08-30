На Полтавщині дворічних двійнят забрали до лікарні, бо вони наїлися пігулок з маминої сумки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 486

30 серпня на Миргородщині двоє дівчаток-двійнят віком 2,4 роки потрапили до лікарні з підозрою на отруєння медичними препаратами.

За попередньою інформацією Миргородського районного відділу поліції, дівчатка дістали з сумки матері пігулки від гіпертонії і з’їли кілька.

Коли мама дітей побачила напівпорожню блістерну упаковку поряд з малечею, вона звернулася за допомогою до лікарів.

Близько 9.40 бригада швидкої медичної допомоги доставила двійнят до лікарні. Наразі діти знаходяться під наглядом медиків. Поліція проводить перевірку.