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Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть світло 31 серпня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 889

 

Причина - проведення ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 31 серпня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста.

З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • просп. Полтавський;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська, Карбишева;
  • вул. Утьосова, Данила Галицького;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Олени Пчілки;
  • вул. Козацька;
  • вул. Володимира Вінниченка;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Целіноградська;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Аерофлотська;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Михайла Калачевського;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Луначарського;
  • пров. Некрасова;
  • пров. Якова Петруся;
  • пров. Гурамішвілі;
  • пров. Яснополянський;
  • пров. Кутузова;
  • туп. Айвазовського;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажана.

З 6.00 до 19.00 електроенергію відключать за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 світло відключать за адресами:

  • вул. Республіканська 1-74;
  • вул. Майора Борищака, 10, 12, 12-Б, 13/1, 15;
  • вул. Небесної сотні, 20/10;
  • вул. Шевченка, 50, 50а, 50б, 52/36;
  • вул. Івана Мазепи, 34/47;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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