Де в Кременчуці відключатимуть світло 31 серпня: адреси

Причина - проведення ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 31 серпня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста.
З 5.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- просп. Полтавський;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська, Карбишева;
- вул. Утьосова, Данила Галицького;
- вул. Барвінкова;
- вул. Грушевського;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Козацька;
- вул. Володимира Вінниченка;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Размислова;
- вул. Целіноградська;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Хортицька;
- вул. Аерофлотська;
- вул. Гетьманська;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Михайла Калачевського;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- пров. Некрасова;
- пров. Якова Петруся;
- пров. Гурамішвілі;
- пров. Яснополянський;
- пров. Кутузова;
- туп. Айвазовського;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана.
З 6.00 до 19.00 електроенергію відключать за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 світло відключать за адресами:
- вул. Республіканська 1-74;
- вул. Майора Борищака, 10, 12, 12-Б, 13/1, 15;
- вул. Небесної сотні, 20/10;
- вул. Шевченка, 50, 50а, 50б, 52/36;
- вул. Івана Мазепи, 34/47;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського.