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Надзвичайні новини

Під час проведення ремонтних робіт на вулиці Генерала Жадова чоловіка засипало землею

Сьогодні, 10:53 Переглядів: 707

 

28 серпня близько 10.15 на вулиці Генерала Жадова під час ремонту каналізаційних мереж стався обвал грунту.

Одного з працівників засипало землею, його намагаються врятувати.

На місці працюють поліцейські, медики та служба ДСНС .

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: обвал грунту ремонтні роботи
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