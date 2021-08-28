Під час проведення ремонтних робіт на вулиці Генерала Жадова чоловіка засипало землею

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28 серпня близько 10.15 на вулиці Генерала Жадова під час ремонту каналізаційних мереж стався обвал грунту.

Одного з працівників засипало землею, його намагаються врятувати.

На місці працюють поліцейські, медики та служба ДСНС .