27 серпня в Кременчуцькій лабораторії вперше ідентифікували Delta-штам COVID-19

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27 серпня 2021 року в ПЛР лабораторії комунального некомерційного медичного підприємства «

Кременчуцький перинатальний центр II рівня»‎ вперше провели ідентифікацію мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2.

За інформацією пресслужби виконкому Кременчука, для дослідження відібрали 27 зразків біоматеріалу у пацієнтів з ознаками гострих респіраторних захворювань та пневмонії.

У 5 пацієнтів підтвердили захворювання на COVID-19. У всіх цих зразках ідентифікували Delta варіант вірусу SARS-CoV-2.

Серед пацієнтів були не тільки жителі Кременчука, а й мешкані інших населених пунктів Кременчуцького району, а саме: