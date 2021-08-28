27 серпня в Кременчуцькій лабораторії вперше ідентифікували Delta-штам COVID-19

27 серпня 2021 року в ПЛР лабораторії комунального некомерційного медичного підприємства «
Кременчуцький перинатальний центр II рівня» вперше провели ідентифікацію мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2.
За інформацією пресслужби виконкому Кременчука, для дослідження відібрали 27 зразків біоматеріалу у пацієнтів з ознаками гострих респіраторних захворювань та пневмонії.
У 5 пацієнтів підтвердили захворювання на COVID-19. У всіх цих зразках ідентифікували Delta варіант вірусу SARS-CoV-2.
Серед пацієнтів були не тільки жителі Кременчука, а й мешкані інших населених пунктів Кременчуцького району, а саме: