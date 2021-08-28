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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

27 серпня в Кременчуцькій лабораторії вперше ідентифікували Delta-штам COVID-19

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Delta варіант вірусу SARS-CoV-2 виявили у 5 із 27 зразків біоматеріалу

27 серпня 2021 року в ПЛР лабораторії комунального некомерційного медичного підприємства «

Кременчуцький перинатальний центр II рівня»‎ вперше провели ідентифікацію мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2.

За інформацією пресслужби виконкому Кременчука, для дослідження відібрали 27 зразків біоматеріалу у пацієнтів з ознаками гострих респіраторних захворювань та пневмонії.

У 5 пацієнтів підтвердили захворювання на COVID-19. У всіх цих зразках ідентифікували Delta варіант вірусу SARS-CoV-2.

Серед пацієнтів були не тільки жителі Кременчука, а й мешкані інших населених пунктів Кременчуцького району, а саме:

  • села Піщаного;
  • села Лутовинівка;
  • смт. Семенівка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 Delta-штам
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