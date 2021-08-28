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Олімпійці Полтавщини отримали сертифікати на 1,5 мільйони гривень

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 245

 

Нагороди отримали не тільки призери, а й всі учасники

26 серпня в приміщенні Облдержадміністрації привітали спортсменів, які представляли Полтавщину на Літніх Олімпійських іграх у Токіо. В медальному заліку Полтавська область посіла перше місце серед регіонів України.

Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби, боксер Олександр Хижняк посів друге місце, каноїстка Людмила Лузан завоювала одразу за дві медалі – срібну та бронзову. Вони отримали сертифікати на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень кожен.

Сертифікати від керівництва Полтавської області на 250 тисяч гривень також отримали учасники Олімпійських ігор:

  • Ленур Теміров (греко-римська боротьба);
  • Людмила Кукліновська, Дмитро Янчук, Павло Алтухов, Марія Кічасова-Скорик (веслувальники);
  • Єлизавета Каланіна (дзюдо).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Олімпіада сертифікати ПОДА
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