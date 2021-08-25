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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під Полтавою автівка «одяглась» на відбійник: двоє загиблих (доповнено)

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 1 260

 

Ще двоє - травмувалися

25 серпня близько 12.00 на автодорозі М-03 поблизу села Розсошенці Kia Cerato «одяглась» на відбійник.

За попередньою інформацією від пресслужби поліції, автомобіль під керуванням 32-річного водія наїхав на відбійник, внаслідок чого загинули двоє пасажирів: 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Окрім того, травмувалися водій та 8-річний пасажир. Їх госпіталізували.

 

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція продовжує працювати на місці події з метою встановлення причин та обставин аварії.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС області, деблокували двох пасажирів із понівеченого автомобіля за допомогою спецобладнання рятувальники. Для цього знадобилося 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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