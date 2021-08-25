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У Кременчуці з'явилися білборди, присвячені Іловайській трагедії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 485

 

Білборди розміщені по всьому місту

29 серпня в Україні День скорботи й 7 річниця Іловайської трагедії, де загинуло 11 кременчужан. До річниці кривавої сторінки незалежної України по місту розмістили білборди, а у неділю відбудеться хвилина мовчання та покладання квітів. 

29 серпня вшанують пам’ять загиблих в Іловайському котлі

О 10.00 у парку «Ювілейний» відбудеться меморіальний захід із вшанування пам’яті військових. 

Під Іловайськом загинули й 11 кременчужан: Олексій Борищак, Антон Бутирін, Олексій Древаль, Юрій Дудка, Андрій Деребченко, В’ячеслав Іонов, Олександр Карпенко, Антон Кирилов, Василь Милащенко, Дмитро Назаренко, Степан Усс.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Іловайськ
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