Кременчужанин забив 59-річну жінку до смерті

23 серпня, близько 19.00, мешканець села Хорішки у будинку виявив тіло 59-річної жінки зі слідами тілесних ушкоджень. Про це він повідомив до поліції.
Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, слідчим, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують всі обставини події.
Чоловіку повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує до 10-ти років позбавлення волі.