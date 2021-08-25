Восьмеро мешканців Полтавщини отримали Державні нагороди до Дня Незалежності

Серед них є і кременчужанин
За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності мешканці Полтавщини отримали ордени, медалі та почесні звання.
Про це йдеться в Указі Президента України №406/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України».
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:
- Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров’я ОДА;
- Омеляненко Василь Онуфрійович (посмертно) – майстер художньої кераміки.
Медаль «За працю і звитягу» отримав:
- Банний Анатолій Григорович – голова Полтавської обласної організації політичних в’язнів і репресованих.
Почесні звання присвоїли:
- Дворнику Валентину Миколайовичу, першому проректорові Української медичної стоматологічної академії – «Заслужений діяч науки і техніки України»;
- Ваценко Тетяні Федорівні, майстрині витинанки - «Заслужений майстер народної творчості України»;
- Щетиніну Віктору Терентійовичу, професорові кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського - «Заслужений працівник освіти України»;
- Черняк Ніні Степанівні, першому заступникові директора Департаменту соціального захисту населення ОДА - «Заслужений працівник соціальної сфери України».