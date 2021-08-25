Восьмеро мешканців Полтавщини отримали Державні нагороди до Дня Незалежності

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Серед них є і кременчужанин

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності мешканці Полтавщини отримали ордени, медалі та почесні звання.

Про це йдеться в Указі Президента України №406/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України».

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:

Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров’я ОДА;

Омеляненко Василь Онуфрійович (посмертно) – майстер художньої кераміки.

Медаль «За працю і звитягу» отримав:

Банний Анатолій Григорович – голова Полтавської обласної організації політичних в’язнів і репресованих.

Почесні звання присвоїли: