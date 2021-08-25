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Кременчук, Полтавщина

Восьмеро мешканців Полтавщини отримали Державні нагороди до Дня Незалежності

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 431

 

Серед них є і кременчужанин

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 30-ї річниці незалежності мешканці Полтавщини отримали ордени, медалі та почесні звання.

Про це йдеться в Указі Президента України №406/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України».

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:

  • Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров’я ОДА;
  • Омеляненко Василь Онуфрійович (посмертно) – майстер художньої кераміки.

Медаль «За працю і звитягу» отримав:

  • Банний  Анатолій Григорович – голова Полтавської обласної організації політичних в’язнів і репресованих.

Почесні звання присвоїли:

  • Дворнику Валентину Миколайовичу, першому проректорові Української медичної стоматологічної академії – «Заслужений діяч науки і техніки України»;
  • Ваценко Тетяні Федорівні, майстрині витинанки - «Заслужений майстер народної творчості України»;
  • Щетиніну  Віктору Терентійовичу, професорові кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського - «Заслужений працівник освіти України»;
  • Черняк Ніні Степанівні, першому заступникові директора Департаменту соціального захисту населення ОДА - «Заслужений працівник соціальної сфери України».
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Нагороди звання День Незалежності
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