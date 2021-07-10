Кременчужанин травмував ногу в районі Говерлянського водоспаду у Карпатах

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10 липня в районі Говерлянського водоспаду житель Кременчука травмував ліву ногу й потребував допомоги рятувальників по транспортуванню його до ВСБ «Заросляк». Як інформує Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення до чергового пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта (пост «Заросляк») надійшло о 10.00.

О 11.05 четверо рятувальників прибули до водоспаду Гук Говерлянський, надали травмованому першу долікарську допомогу та о 12.30 транспортували його на ношах до ВСБ «Заросляк», звідки на автомобілі він поїхав до місця тимчасового проживання.

Стан травмованого туриста задовільний.