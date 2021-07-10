Судові охоронці Полтавщини у рукопашному бою вибороли «золото» та «срібло»

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Змагання на першість Служби з рукопашного бою відбулися у Вінниці

Два дні поспіль, 30 червня та 1 липня, до міста Вінниця була прикута увага судових охоронців з усіх куточків України. Це й не дивно, адже саме там проходили змагання на першість Служби судової охорони з рукопашного бою. Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Служби судової охорони.

Команди судових охоронців з різних областей країни прибули на турнір, аби визначити найсильнішого, найвправнішого та найбільш технічного спортсмена у різних вагових категоріях.

Співробітники територіального управління Служби судової охорони у Полтавській області капрал Служби Богдан Прокопенко та старший сержант Служби Володимир Нестеренко також взяли участь у змаганнях.

Їх результат викликав бурю позитивних емоцій серед судових охоронців Полтавщини, адже Богдан Прокопенко став переможцем змагань у категорії до 75 кг, а Володимир Нестеренко на змаганнях виборов «срібло» у ваговій категорії понад 90 кг.

Варто зауважити, що Володимир та Богдан є постійними переможцями та призерами різноманітних змагань з різних видів єдиноборств різного рівня.