Реконструкція приймального відділення лікарні «Кременчуцька» завершена на 90%, але є проблеми

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Реконструкцію приймального відділення лікарні «Кременчуцька» планують завершити найближчим часом, будівельна готовність об'єкта – 90%. Про це повідомив мер Віталій Малецький під час засідання виконкому 9 липня:

- Є певні проблеми по прибудові і певна відтяжка по облаштуванню під'їздів-в'їздів. Тому що той проєктант, який все робив, робив це вперше і десь на пів метри помилився в висотах.

ШРБУ виправить цю помилку і внесе деякі конструктивні зміни.

- Були на об'єкті, роботи тривають. На жаль, не такими темпами, як нам би хотілося. Зараз в казначействі лежить платіжка на 500 тис грн, яку не проводять внаслідок складнощів в загальнодержавній системі казначейства. Тільки підрядник отримає ці кошти – вони розраховуються за вентиляцію. Далі сьогодні (9 червня – ред.) ще одне фінансування – 500 тисяч, яке ми профінансуємо у понеділок-вівторок. Вони розраховуються з іншими субпідрядниками – і процес буде тривати, - каже міський голова.

І додає, що подібні ситуації по багатьох об'єктах: навіть якщо кошти є, вони не проходять через перевантаження фінансової системи.

Нагадаємо, раніше міська влада анонсувала, що ремонт у лікарні завершиться до Дня медичного працівника – 20 червня.