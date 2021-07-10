У Полтаві під час бійки 42-річний чоловік отримав удар ножем

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 328

До поліції Полтави вночі 8 липня надійшла інформація від місцевого мешканця про бійку між чоловіками біля одного з магазинів (поблизу зупинки громадського транспорту) на вулиці Степового Фронту, Шевченківського району. Про це інформує Полтавське райуправління ГУНП.

За попередньою версією слідства, близько 23.00 між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. У ході з’ясування стосунків один із полтавців вдарив ножем іншого. 42-річного пораненого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу та з'ясували ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

Паралельно поліція встановлювала особу, яка поранила потерпілого. Нею виявився 39-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми із законом. Наразі чоловіка шукають, йому повідомлять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий поліції Полтави вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.