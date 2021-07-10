В Кременчуці вже в понеділок з’являться камери контролю швидкості

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 808

Їх встановлять за рахунок представників соціально-відповідального бізнесу та міського бюджету

Мер Кременчука Віталій Малецький розповів під час засідання виконкому 9 липня про програму МВС, яка передбачає поліпшення контролю за дотриманням швидкісного режиму на дорогах міста.

Вже в понеділок, 12 липня, встановлять 5 камер контролю швидкості руху. Місця їх розташування обов’язково будуть позначені відповідними знаками – але поки що не розголошуються.

Монтуватимуть камери за рахунок представників соціально-відповідального бізнесу та бюджету Кременчука. Мер висловив подяку підприємцям, які долучилися до цієї справи.