Фотофакт: на Перемоги Lexus спровокував ДТП і зник

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Про постраждалих не повідомляють
Першого липня, близько 14.00, на Перемоги сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, її спровокував Lexus, який потім зник з місця пригоди.
Про постраждалих не повідомляють.
Дайте вгадаю: камер в тому районі аж жодної?
Там часто "олени" с блатными номерами вылетают от горисполкома, даже по сторонам не смотрят.
самый богатый адвокат города) ездит как рогач