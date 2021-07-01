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Фотофакт: на Перемоги Lexus спровокував ДТП і зник

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 931 Коментарів: 3

 

Про постраждалих не повідомляють

Першого липня, близько 14.00, на Перемоги сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, її спровокував Lexus, який потім зник з місця пригоди.

Про постраждалих не повідомляють.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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Коментарі: 3

122
КАПУША:
Сьогодні, 14:42

Дайте вгадаю: камер в тому районі аж жодної?


5 3
341
shoni1970:
Сьогодні, 15:14

Там часто "олени" с блатными номерами вылетают от горисполкома, даже по сторонам не смотрят.


1 0
87
Veles:
Сьогодні, 15:21

самый богатый адвокат города) ездит как рогач


3 0

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