Фотофакт: на Перемоги Lexus спровокував ДТП і зник

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 931 Коментарів: 3

Першого липня, близько 14.00, на Перемоги сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, її спровокував Lexus, який потім зник з місця пригоди.

Про постраждалих не повідомляють.