МОЗ запустило чат-бот для онкохворих: як скористатися

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 384

Новий інструмент підкаже, в які послуги можна отримати безкоштовно і в яких саме медзакладах їх надають

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що в Telegram розпочав роботу чат-бот «Лікуйся». Він допоможе жінкам, які зіткнулися з діагнозом «рак молочної залози», зорієнтуватися куди звернутися з метою отримання безоплатних послуг.

Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього. Цей чат-бот допоможе людям розібратися, які послуги вони можуть отримати безкоштовно, і допоможе їм почати лікування, - зазначила співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку».

Проєкт «Лікуйся» посилить прозорість медичної системи, зробить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступнішою для людей.

Знайти чат-бот можна тут.