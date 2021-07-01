МОЗ запустило чат-бот для онкохворих: як скористатися

Новий інструмент підкаже, в які послуги можна отримати безкоштовно і в яких саме медзакладах їх надають
Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що в Telegram розпочав роботу чат-бот «Лікуйся». Він допоможе жінкам, які зіткнулися з діагнозом «рак молочної залози», зорієнтуватися куди звернутися з метою отримання безоплатних послуг.
Проєкт «Лікуйся» посилить прозорість медичної системи, зробить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступнішою для людей.
Знайти чат-бот можна тут.