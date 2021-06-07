Фірма ВАС змінює телефонний номер для приймання показників лічильників у Кременчуці

З першого липня у зв’язку з вимогами оператора фірма ВАС, яка здійснює нарахування за компослуги у Кременчуці, змінює телефонний номер для голосового прийому показань побутових приладів обліку. Також зміниться телефон для отримання інформації про заборгованість. Про це повідомляється на сайті ВАС (ЄКС — Єдиної комунальної системи).
Міський телефонний номер для передачі показників 70-03-57 буде змінено на номер 79-43-57.
Телефон для отримання інформації про заборгованість 70-17-02 буде змінено на номер 79-41-02.
До першого липня будуть працювати всі чотири номери, але за можливості абонентів просять передавати показники за мобільним номером 067-000-13-57 в інтерактивному режимі з підтвердженням введених показників. Мобільний номер для передачі показників не змінився.
Проте у фірмі ВАС радять більш надійні способи передачі інформації: чат-боти.
Як передати показники в інші способи: