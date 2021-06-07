Фірма ВАС змінює телефонний номер для приймання показників лічильників у Кременчуці

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 583

З першого липня у зв’язку з вимогами оператора фірма ВАС, яка здійснює нарахування за компослуги у Кременчуці, змінює телефонний номер для голосового прийому показань побутових приладів обліку. Також зміниться телефон для отримання інформації про заборгованість. Про це повідомляється на сайті ВАС (ЄКС — Єдиної комунальної системи).

Міський телефонний номер для передачі показників 70-03-57 буде змінено на номер 79-43-57.

Телефон для отримання інформації про заборгованість 70-17-02 буде змінено на номер 79-41-02.

До першого липня будуть працювати всі чотири номери, але за можливості абонентів просять передавати показники за мобільним номером 067-000-13-57 в інтерактивному режимі з підтвердженням введених показників. Мобільний номер для передачі показників не змінився.

Проте у фірмі ВАС радять більш надійні способи передачі інформації: чат-боти.

«Якщо Ви все ж користуєтесь міським телефонним зв’язком, враховуйте, що це найменш надійний спосіб передачі показників. Точніше, ненадійним є не сам спосіб, а телефонний зв'язок. Кожен з нас потрапляв в ситуацію, коли в процесі телефонної розмови на лінії присутні перешкоди у вигляді тріску чи шуму, або ж співрозмовник раптом перестає вас чути, або ви чуєте тільки тишу або ж шум. У такій же ситуації може опинитися і робот. Тобто, озвучуючи інформацію за допомогою голосу, ви не можете бути впевнені в тому, що Ваш голос чітко чути, хоча ймовірність цього досить велика», - роз'яснюється у повідомленні.

Як передати показники в інші способи: