На Полтавщині суд «поховав» живого чоловіка

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 754

Рішення визнати 45-річного полтавчанина Анатолія Маковського мертвим прийняв Шишацький райсуд Полтавської області. Про свою «смерть» чоловік дізнався, при спробі поновити документи після виходу з в'язниці.

Як повідомляє «Суспільне», рішення визнати Маковського померлим суд ухвалив ще у 2010 році. Заяву подала його дружина, адже не мала з чоловіком зв’язку понад три роки. Сам Анатолій Маковський розповів, що тоді він проживав у Полтаві, а зі знайомими і дружиною не спілкувався.

45-річний Анатолій Маковський показав журналістам виписаний номер свідоцтва про власну смерть.

«Мені дзвонять, кажуть: «Так і так, розумієте, ви мертві». Я говорю: «В якому смислі?» «Отак, ми послали на Київ запит», видали, що Шишацький суд мене 2010-го року похоронив. Я в шоці», – розповів чоловік.

Голова Шишацького райсуду Віктор Рябченко, який ухвалював це рішення, коментувати його під запис відмовився. Натомість надав копію документа. Згідно з ним, заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подала його дружина.

У документі, який надав суддя, йдеться, що в червні 2007 року чоловік пішов з дому і не повернувся, ніхто з їхніх спільних родичів та друзів також не знав про місце його перебування. Дружина писала, що утримувати їй самій сина важко через складний матеріальний стан, вона має намір оформити пенсію в зв’язку зі втратою годувальника, а тому просила суд оголосити її чоловіка померлим, оскільки протягом понад трьох років не має відомостей про місце його перебування.

Запитання чому чоловіка визнали мертвим, а не зниклим без вісти залишається відкритим.