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У Чечелевому вщент вигорів будинок

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 716

 

Люди не постраждали

У Чечелевому сьогодні, 1 липня, рано вранці згорів будинок. За даними оперативних служб, люди не постраждали, проте меблі та речі згоріли повністю.

Збитки від пожежі - майже 100 тисяч гривень. Причини займання з'ясовують спеціалісти.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа
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