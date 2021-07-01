У Чечелевому вщент вигорів будинок

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 716

Люди не постраждали

У Чечелевому сьогодні, 1 липня, рано вранці згорів будинок. За даними оперативних служб, люди не постраждали, проте меблі та речі згоріли повністю.

Збитки від пожежі - майже 100 тисяч гривень. Причини займання з'ясовують спеціалісти.



