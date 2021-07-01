Кременчук, Україна, Світ

Розмір городів зменшать до 50 соток, за надлишок землі доведеться платити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 186 Коментарів: 14

 

На даний момент можна володіти ділянкою до 2 гектарів, продавати врожай і не платити податки.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №5600, яким планується зменшити розмір ділянок для ведення господарства до 50 соток. Зараз площа землі, що не оподатковується, вчетверо більша.

Планується, що за кожен понаднормовий гектар власник платитиме податок – 5% від його оціночної вартості. Сума буде змінюватись в залежності від регіону, але середня цифра становитиме 1500 гривень.

Такі зміни в оподаткуванні можуть завдати суттєвого удару по розвитку фермерства в країні – адже у селян, які займаються фермерським господарством, стане більше стимулів не працювати на землі особисто, а здавати її в оренду.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: земля податок
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Коментарі: 14

84
Gav-gav:
Сьогодні, 12:12

Зрадники народу при владі, не проти тих воюють наші солдати. 


27 1
18
Mazepa:
Сьогодні, 12:16

73% відсотка тих, хто проголосував за президента, висловлюють йому щиру подяку за такі покращання. neutral_face


18 11
385
Чувааак:
Сьогодні, 12:19

Більше 50 соток - то вже пай. Жінки сестра живе в селі. Має паї, то каже - сади не сади, а податок заплати наче ти зібрав врожай і продав його


14 1
85
Bombey:
Сьогодні, 12:35

Нужно ввести еще налог на идиотов. с каждого депутата по ляму в год выходило бы.


17 0
760
evil:
Сьогодні, 12:42

Вітаю всіх 73%, які зробили це разом зі своїм квартальним цюцюрковим піаністом! Не зупиняйтесь! Давай ще! Ще більше квартальної дурі


16 11
3 177
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:52

в купе со вчерашним открытием рынка земли этот закон ( а что его примут это процентов 80-90) совместо с агрохолдингами вынудит мелких фермеров продавать свои паи. Вот так работает рынок земли....слава 73% хуженебутым. 



а кто заметил,как красиво отжатую трубу мертветчука отдали бабломойскому? 


20 9
122
КАПУША:
Сьогодні, 13:10

Це ж в цьому ж пакеті законів ще й 20% ПДВ додають на вартість неруомості? 


5 3
218
Saidis:
Сьогодні, 14:09

это дополнительно к налогу на землю, который и так все владельцы земли платят, вне зависимости от того 1 сотка или гектар? от этого налога пенсионеры были освобождены, а в этом случае?


0 0
385
Чувааак:
Сьогодні, 14:22

Цитата: evil

Вітаю всіх 73%

Цитата: zzzzzz
слава 73% хуженебутым. 

Давай давай, жгі, розказуй шо при Петі СГ процвітало.

99% коментуючих, в т.ч. і вищевказані, ІМХО не знають скільки здоровя треба шоб переварить 50 соток для власних потреб, ібо для власних потреб і 10 соток буде достатньо. В мене 5 соток кормить сімю з 4-х. І вистачає! А тут мова йшла про 2 гектари!!! Звісно комусь прийдеться буде платить за ставок в дворі, або за пасовище для страусів, чи за бізнес прикритий "для власних потреб"


3 13
218
Saidis:
Сьогодні, 14:32

Цитата: Чувааак

В мене 5 соток кормить сімю з 4-х. І вистачає! 

 

5 соток - это палисадник по сельским меркам. Что хватает? всего хватает и в магазин вы не ходите? ходите, и по мясо, и по молочку, и по хлеб, и по олию и т.д. а ведь это все можно получить в условиях натурального хозяйста. но 5 соток на это не хватит. по далеким селам так и живут - чать гектарного огородика под фураж, часть под подсолничник, часть под огородину. не всем конечно, но большей части таких селян надо теперь платить налог за свой же труд. 


8 1
483
vortex:
Сьогодні, 15:25

Я не вважаю, що законопроект правильний. З пыаныстом зеленим все ясно вже давно. Але, я б не відмовився від гектару землі під власне "ранчо" за 1500 грн щорічно. Де роздають?


0 0
120
Sanay:
Сьогодні, 15:31

А давайте еще придушим село... оно ведь щас процветает, ой доиграются... ой доиграются

 


5 0
341
shoni1970:
Сьогодні, 15:50

Цитата: Sanay

А давайте еще придушим село... оно ведь щас процветает, ой доиграются... ой доиграются

 

Все правильно: поки містяни доїдають свої пів-вареника, і виють від покращених тарифів на тепло та гарячу воду, зажирівші селяни ті вареники ковтать цілими, та ще й із сметаною. Злупіть з них теж три шкури, може ціну на земельку збавлять до потрібної.


2 0
760
evil:
Сьогодні, 16:06

Цитата: shoni1970
поки містяни доїдають свої пів-вареника

Наслідки будуть такими, шо для містянина пів вареника будуть коштувати вдвічи дорожче...


2 1

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