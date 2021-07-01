Розмір городів зменшать до 50 соток, за надлишок землі доведеться платити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 186 Коментарів: 14

На даний момент можна володіти ділянкою до 2 гектарів, продавати врожай і не платити податки.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №5600, яким планується зменшити розмір ділянок для ведення господарства до 50 соток. Зараз площа землі, що не оподатковується, вчетверо більша.

Планується, що за кожен понаднормовий гектар власник платитиме податок – 5% від його оціночної вартості. Сума буде змінюватись в залежності від регіону, але середня цифра становитиме 1500 гривень.

Такі зміни в оподаткуванні можуть завдати суттєвого удару по розвитку фермерства в країні – адже у селян, які займаються фермерським господарством, стане більше стимулів не працювати на землі особисто, а здавати її в оренду.