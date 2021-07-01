У кременчуцькому парку хлопець побив 9-річну дівчинку: у неї гематоми

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 1 208 Коментарів: 2

Ввечері 30 червня у парку Воїнів-інтернаціоналістів 11-річний хлопчик побив 9-річну дівчинку. Сьогодні, 1 липня, дитину привезли до дитячої лікарні, у неї виявили множинні гематоми ніг, рук та грудної клітини. Потерпілій надали допомогу і відпустили додому.

За словами дівчинки, її побив незнайомий хлопчик. Батьки дитини написали заяву до поліції.

Пресслужба Кременчуцького відділу поліції повідомила, що відомості по даному факту внесли до ЄДДР за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Поліцейські наразі проводять перевірку.