У Кременчуці «накрили» наркобізнес

Троє кременчужан, які раніше мали проблеми із законом організували у Кременчуці наркобізнес. Заборонені речовини спільники збували з рук в руки, через закладки, поштою, через Інтернет, за допомогою електронних інтернет-платежів тощо. Для розрахунку з клієнтами використовували як готівкову, так і безготівкову оплату.
Як стало відомо виданню, наркобізнес припинили працівники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини спільно з детективами слідчого управління області.
У ході слідства стало відомо, що злочинна група тривалий час займалася виготовленням та збутом наркотичних засобів. Під час обшуків вдома у фігурантів вилучені зіп-пакети та полімерні пакети із розфасованим метадоном, паперові згортки із марихуаною, гроші, пристрої для вживання наркотиків, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази їх протиправної діяльності. За попередніми підрахунками слідчі вилучили у фігурантів наркотики, психотропи та прекурсори на 80 тисяч гривень за цінами чорного ринку.
Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:
Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні наркозлочинів, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.