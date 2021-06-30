У Кременчуці «накрили» наркобізнес

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Троє кременчужан, які раніше мали проблеми із законом організували у Кременчуці наркобізнес. Заборонені речовини спільники збували з рук в руки, через закладки, поштою, через Інтернет, за допомогою електронних інтернет-платежів тощо. Для розрахунку з клієнтами використовували як готівкову, так і безготівкову оплату.

Як стало відомо виданню, наркобізнес припинили працівники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини спільно з детективами слідчого управління області.

У ході слідства стало відомо, що злочинна група тривалий час займалася виготовленням та збутом наркотичних засобів. Під час обшуків вдома у фігурантів вилучені зіп-пакети та полімерні пакети із розфасованим метадоном, паперові згортки із марихуаною, гроші, пристрої для вживання наркотиків, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази їх протиправної діяльності. За попередніми підрахунками слідчі вилучили у фігурантів наркотики, психотропи та прекурсори на 80 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Слідчі поліції області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 307 (Незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Трьом фігурантам вже повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи - тримання під вартою із можливим внесенням застави від 136 тисяч гривень до 181 тисячі гривень. Слідчі дії тривають».

Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні наркозлочинів, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.