Учням 10-11 класів у Кременчуці передбачили безплатний проїзд до навчальних закладів

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 466 Коментарів: 1

На сесії Кременчуцької міської ради 30 червня депутати ухвалили зміни до міської програми соціального захисту «Турбота», які передбачають безкоштовний проїзд учнів 10-11 класів до ліцеїв. Проєкт рішення на сесію підготувала депутатка міськради Лариса Гориславець (фракція ЄС). Наразі в місті, відповідно до цієї програми, забезпечується безплатний проїзд школярам до 12 років. Натомість є проблема саме зі старшими учнями: через реорганізацію шкіл 10-11 класи тепер у ліцеях, а такі заклади є не в усіх мікрорайонах. Тому частина учнів-старшокласників змушені користуватися транспортом. Саме цим депутатка Гориславець мотивувала необхідність рішення міськради.

Це рішення ухвалили «з боєм» - міський голова Віталій Малецький довго сперечався перед голосуванням. Прогнозовано його підтримав голова фракції «За майбутнє» Микола Бокован. Аргументи обох: бюджет обмежений та не виконується. Та «нема за що купувати ліки в лікарнях» (заява мера). На що депутатка Лариса Гориславець нагадала колегам, що 9 мільйонів бюджетних гривень витрачається на друк та розповсюдження кольорової «безкоштовної» газети. А також поінформувала, що КП та бюджетні заклади уклали угод з адвокатськими фірмами на 6 мільйонів гривень. Натомість ціна питання змін до програми «Турбота» - усього 300 тисяч гривень. Саме стільки потрібно на компенсацію проїзду тим учням, які живуть віддалено від ліцеїв. Розрахунок робили в департаменті освіти.

Ларису Гориславець підтримав і голова бюджетної комісії Олександр Плескун (фракція «Рідне місто»). Він сказав, що кошти потрібні невеликі — і місто може їх знайти. Врешті мер таки сказав свою «чарівну» фразу - «прошу підтримати». Але відкритим залишилося питання про фінансування програми в частині проїзду учнів 10-11 класів. Пропозиції щодо змін до бюджету має подати міське фінансове управління. Зміни до програми «Турбота» - лише перший крок.

Маніпуляції від міського голови

А тепер — те, що передувало ухваленню рішення. І одночасно розбір цього діалогу, який насправді мер затіяв для того, щоб спровокувати депутатів та відволікти їх від питання сесії.

Раптово під час обговорення мер Віталій Малецький раптом спитав:





- А ви не спілкуєтесь з паном Жеваго? Може, він заплатить за КрАЗ за землю борги, і, можливо, нам би вистачило. - Я перепрошую, це до кого запитання? - спокійно відповіла Гориславець. - До вас от з Богданом (депутатом Богданом Лазоренком - ред.) Ну, «Європейська солідарність», я читаю тут — депутатка фракції «Європейська солідарність». І мені така думка спала якось... (Класичні прийоми маніпуляції - зміна теми + перехід на особистості, приправлений припущеннями). - Віталію Олексійовичу, я недавно на заборі прочитав про вас інше, але я не задаю таких питань, - зреагував Лазоренко.

- Ви навіть читати вмієте? - знову пішов у наступ мер (Перехід на особистості + приниження).



Невідомо скільки могла б тривати така дискусія, яку свідомо затіяв мер, щоб знецінити проєкт рішення депутатки «не зі свого» оточення. Проте знайшлася людина — не з середовища депутатів — яка повернула обговорення до теми.

Нагадаємо, страшилки у вигляді Жеваго активно використовувалися командою Віталія Малецького під час місцевих виборів. При цьому команді намірено «забула», що Костянтин Жеваго був бізнес-партнером ексмера Олега Бабаєва. При Бабаєві Малецький був заступником міського голови - і тоді ніяких непорозумінь із Жеваго у нього не відбувалося. Тож якщо вже говорити про борги КрАЗу - мер би сам міг адресувати це питання Жеваго, а не намагатися перекладати відповідальність на інших.







