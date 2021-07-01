Нетверезий 33-річний водій пропонував патрульним хабаря замість документів на авто

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 188

Алкотестер показав результат 3,23 проміле, що перевищує норму більше ніж в 16 разів

Патрульна поліція Кременчука повідомляє, що 30 червня на дорозі М-22 Полтава-Олександрія до поліцейських звернулися громадяни з проханням перевірити автомобіль ВАЗ. За словами очевидців, водій неодноразово порушував правила дорожнього руху.

Інспектори зупинили означений автомобіль, але з’ясувалося, що водій не має при собі ані посвідчення, ані реєстраційного документа на транспортний засіб. Більше того, 33-річний керманич запропонував патрульним хабара аби уникнути адміністративної відповідальності.

На цьому «сюрпризи» не закінчилися: чоловік мав явні ознаки сп’яніння. Алкотестер показав 3,23 проміле, що більше ніж в 16 разів перевищує норму.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.