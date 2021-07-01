На місце прямує слідчо-оперативна група
За інформацією пресслужби поліції Кременчука, в Крюківському районі близько 15.30 сталася трагедія. З вікна 9-ти поверхівки (за попередньою інформацією, з 8 поверху) випала дитина, яка в результаті померла.
На місце події прямує слідчо-оперативна група.
Висловлюємо щирі співчуття рідним.
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Правоохоронці повідомили, подія сталася на вулиці Генерала Манагарова. Загиблій дівчинці було 5 років.
Наразі поліція з'ясовує всі обставини.
За повідомленням очевидців, поруч з дівчинкою на землі лежала москітна сітка.