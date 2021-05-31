СБУшники тренувалися: на станції «Полтава-Південна» «звільнили» заручників

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У межах навчань перевірялась готовність суб’єктів боротьби з тероризмом протистояти диверсійним і терористичним загрозам

Управління СБУ у Полтавській області 27-28 травня провело спеціальні тренування на території області. У межах навчань перевірялась готовність суб’єктів боротьби з тероризмом протистояти диверсійним і терористичним загрозам.

За легендою учасники навчань мали виявити і знешкодити вибухові пристрої у Лубенському управлінні газотранспортних систем ТОВ «Оператор ГТС Україна» та у полтавському Палаці дозвілля «Листопад». Крім цього, правоохоронці звільнили заручників на станції «Полтава-Південна» Регіональної філії «Південна залізниця».

Спеціальні тренування проводилися в умовах, що максимально наближені до реальних, спільно з працівниками обласних ГУ ДСНСУ, ГУ Нацполіції та служб охорони задіяних підприємств і закладів, де проводилася перевірка злагодженості дій суб’єктів боротьби з тероризмом.

За результатами навчань проведено наради з керівництвом підприємств, закладів, було розглянуто проблемні питання і надано відповідні рекомендації задля усунення недоліків. Також проведено додаткові інструктажі щодо алгоритму дій у разі настання надзвичайної ситуації, чи виявлення вибухонебезпечних предметів.