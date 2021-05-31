Кременчуцький навчальний шаховий рік завершився «Кубком Дніпровської Рив'єри»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 391

Турнір відбувся серез 30 учасників в умовах безкомпромісної боротьби за нагороди

Завершився підсумковий Дитячий турнір з шахів «Кубок Дніпровської Рив'єри», організований Федерацією шахів Кременчука та Житловим комплексом «Дніпровська Рив'єра». Як повідомив тренер Андрій Зазуляк, турнір відбувся серед 30 учасників в умовах безкомпромісної боротьби за нагороди.

Після 8 турів п’ять першорозрядників мали по шість балів і долю кубка та нагород вирішив останній дев’ятий тур.

За підсумками турніру, перше місце виборов Артем Титянюк, друге місце - Віталій Савенко та третє місце - Мирослав Сердюк.

На четвертому та п’ятому місцях, відповідно, Михайло Швачич та Марк Мельников.





Серед дівчат трійка призерів була наступною: Тетяна Хоменко, Аліса Романченко та Анна Здоровець.

Нагороди отримали також:

Кращий шахіст до 8 років Гордій Бруслиновський

Кращий шахіст до 12 років Марк Мельников

Кращий шахіст 4-го розряду Нікіта Богомаз

Кращий шахіст 3-го розряду Максим Ємець

Кращий шахіст 2-го розряду Максим Яцина.

Два учасники турніру виконали норми шахових розрядів. Третій шаховий розряд отримав Нікіта Богомаз, а другий – Максим Ємець.

У якості заохочувальних призів сертифікати на безкоштовне вивчення у Освітньому центрі «ІНША ОСВІТА» англійської чи польської мови отримали Максим Поливко та Марина Сьоміна.



Результат турніру