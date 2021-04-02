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На автовокзалі у Кременчуці помер чоловік

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 1 311

 

На місці працюють правоохоронці та медики

Сьогодні, 2 квітня, у Кременчуці на території автовокзалу помер чоловік. Про це повідомляють кременчужани у соцмережах. 


На місці працюють правоохоронці та медики.

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Автор: Альона Душенко
Теги: смерть труп вокзал
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