На автовокзалі у Кременчуці помер чоловік

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На місці працюють правоохоронці та медики

Сьогодні, 2 квітня, у Кременчуці на території автовокзалу помер чоловік. Про це повідомляють кременчужани у соцмережах.





На місці працюють правоохоронці та медики.