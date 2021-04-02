У Кременчуці покусали дітей – батьки розшукують собак

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На Першому Занасипі протягом двох днів покусали двох дітей з різних сімей, про це «Телеграфу» повідомила кременчужанка Євгенія Третяк. Одну дитину вкусили 30 квітня близько 17.30, а іншу – наступного дня об 11.00. Жінка розшукує господаря собаки, адже не хоче зараз вакцинувати дитину від сказу. За словами Євгенії, вони вчора накатали на машині кілька кілометрів у пошуках собаки, інша родина шукала собаку у мікрорайоні.









- Умоляю, посмотрите внимательно на собаку и помогите найти нам его! Я не злюсь на животное, я злюсь на хозяев, которые отпустили течную суку на самовыгул и кобеля... Собаки 100% домашние! Этот мелкий паразит укусил двоих деток, и у нас есть ровно сутки на поиск. Я не хочу впустую вакцинировать своего ребёнка, я знаю последствия антирабической вакцины. Слёзно прошу, помогите. Хозяин собаки, если ты видишь этот пост, прошу, позвони. Соседи, если вы знаете, прошу сообщить, где живёт этот пёс, - написала кременчужанка Євгенія.





Також жінка додала, що до пошуку долучили «Спецсервіс». Одну собаку зловили на Соборній, а ось білого кобеля з каштановими плямами ще досі шукають. Діти від шоку відійшли, залишилися лише синяки навколо ран.



