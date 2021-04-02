Кременчук

Із понеділка шляховики ремонтуватимуть у Кременчуці пивзаводівське коло та міст

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 372 Коментарів: 1

 

Також працівники ШРБУ розпочали знімати фрезою пошкоджений асфальт на Першотравневій

Із понеділка шляхове ремонтно-будівельне управління візьметься за поточний ремонт пивзаводівського кола — зафрезеровані ділянки асфальтуватимуть. Асфальтний завод уже запустили. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи у чаті на запитання після виконкому.


Наразі, за повідомленням департаменту ЖКГ, на пивзаводівському колі з першого квітня вже розпочали роботи: очистили проїзну частину, почали вкладати вирівнюючий шар з асфальтобетону. Роботи тривають.


Також працівники ШРБУ розпочали знімати фрезою пошкоджений асфальт на Першотравневій.


Із понеділка, за словами міського голови, у нічний час шляховики почнуть поточний ремонт на Крюківському мосту. Про час ремонту мосту повідомлять додатково.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: департамент ЖКГ
Теги: ремонт дорог ремонт доріг ремонт Пивзавод Крюковский мост
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Коментарі: 1

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belka2:
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