Із понеділка шляховики ремонтуватимуть у Кременчуці пивзаводівське коло та міст

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 372 Коментарів: 1

Також працівники ШРБУ розпочали знімати фрезою пошкоджений асфальт на Першотравневій

Із понеділка шляхове ремонтно-будівельне управління візьметься за поточний ремонт пивзаводівського кола — зафрезеровані ділянки асфальтуватимуть. Асфальтний завод уже запустили. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи у чаті на запитання після виконкому.



Наразі, за повідомленням департаменту ЖКГ, на пивзаводівському колі з першого квітня вже розпочали роботи: очистили проїзну частину, почали вкладати вирівнюючий шар з асфальтобетону. Роботи тривають.



Також працівники ШРБУ розпочали знімати фрезою пошкоджений асфальт на Першотравневій.





Із понеділка, за словами міського голови, у нічний час шляховики почнуть поточний ремонт на Крюківському мосту. Про час ремонту мосту повідомлять додатково.