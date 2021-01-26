У Кременчуцькому районі ВАЗ збив пішохода і зник

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Поліцейські знайшли водія за кілька годин

30 січня о 3.00 в селі Хорішки Кременчуцького району (колишній Козельщинський) сталaся ДТП, під час якої 31-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 збив 22-річного пішохода, повідомляє пресслужба поліції.





Водій з місця пригоди зник. Протягом декількох годин поліцейські виявили автівку та встановили водія.





Потерпілий з численними травами госпіталізований до лікарні.





За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.