У Кременчуцькому районі ВАЗ збив пішохода і зник

30 січня о 3.00 в селі Хорішки Кременчуцького району (колишній Козельщинський) сталaся ДТП, під час якої 31-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 збив 22-річного пішохода, повідомляє пресслужба поліції.
Водій з місця пригоди зник. Протягом декількох годин поліцейські виявили автівку та встановили водія.
Потерпілий з численними травами госпіталізований до лікарні.
За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.