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У Кременчуцькому районі ВАЗ збив пішохода і зник

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 578

 

Поліцейські знайшли водія за кілька годин

30 січня о 3.00 в селі Хорішки Кременчуцького району (колишній Козельщинський) сталaся ДТП, під час якої 31-річний водій автомобіля ВАЗ-21099 збив 22-річного пішохода, повідомляє пресслужба поліції.


Водій з місця пригоди зник. Протягом декількох годин поліцейські виявили автівку та встановили водія.


Потерпілий з численними травами госпіталізований до лікарні.


За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: пресслужба поліції
Теги: ДТП
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