Розвідка, княгиня та труп: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Кен Фолетт «Вушко голки»
Британській розвідці ще до початку 1939 року вдалося знешкодити майже всіх шпигунів. Але не Голку. Німецький суперагент невловимий та нещадний. Його завдання – дізнатися, чи дійсно в Англії вже готові до дій потужні військові сили, що будь-якої миті можуть завдати нищівного удару з боку Нормандії. Чи вдасться йому підтвердити ці дані?А може, британці мають складніший план?..
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Дарина Гнатко «Восьма жертва»
Загадкові та моторошні події порушують спокій маєтку Смотрицьких. Одна за одною гинуть молоді кріпачки. Селом ширяться різні чутки. Кажуть, то справа рук католицьких ченців, котрих привезла Владислава Пашинська. Це золотоволоса відьма, що закликала зло. Тим часом графиня Смотрицька палко закохується в сусіда, Олексія Забродіна, але його серце належить кріпачці Ярині. Графиня ладна на все, аби здобути кохання поміщика і позбутися дівчини, що стала між ними…
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Галина Цикіна «Остання крапля»
Протаранивши паркан сусіда, Вероніка очікувала на крики та сварки. Але найгіршим виявилося не це. У чужому дворі вона натрапляє на труп жінки – старої Антоніни. Баба Тоня встигла напакостити багатьом, і серед підозрюваних опиняється навіть її син Антон. Цей неприємний чоловік не ладнав із матір’ю і полюбляв знущатися зі своєї дружини. Поки Вероніка намагається відшукати докази його вини, сусідів щоночі лякає таємнича жінка в білому…