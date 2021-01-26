Розвідка, княгиня та труп: що кременчужанам почитати на вихідних

Кен Фолетт «Вушко голки» Британській розвідці ще до початку 1939 року вдалося знешкодити майже всіх шпигунів. Але не Голку. Німецький суперагент невловимий та нещадний. Його завдання – дізнатися, чи дійсно в Англії вже готові до дій потужні військові сили, що будь-якої миті можуть завдати нищівного удару з боку Нормандії. Чи вдасться йому підтвердити ці дані?А може, британці мають складніший план?..